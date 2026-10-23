Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|Index-Performance im Blick
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23.10.2026 09:28:57
Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verliert zum Start des Freitagshandels
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,19 Prozent schwächer bei 5 338,07 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,123 Prozent auf 5 354,69 Punkte an der Kurstafel, nach 5 348,11 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 334,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 354,69 Punkten verzeichnete.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0,994 Prozent zurück. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 5 352,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 377,33 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4 786,47 Punkte.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,68 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 1,60 Prozent auf 6,22 GBP), Siemens Energy (+ 1,19 Prozent auf 123,66 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,90 Prozent auf 39,24 GBP), Rheinmetall (+ 0,57 Prozent auf 1 020,80 EUR) und Siemens (+ 0,51 Prozent auf 257,00 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil SAP SE (-2,28 Prozent auf 210,45 EUR), Deutsche Telekom (-2,22 Prozent auf 25,60 EUR), Richemont (-1,39 Prozent auf 170,05 CHF), RELX (-1,16 Prozent auf 29,93 GBP) und Nestlé (-0,95 Prozent auf 83,57 CHF) unter Druck.
Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 671 967 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 575,737 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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