Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter

Am Freitag schloss der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 4 216,33 Punkten ab. In den Handel ging der STOXX 50 0,044 Prozent fester bei 4 222,70 Punkten, nach 4 220,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 4 202,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 227,38 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0,140 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 097,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 907,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.02.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 912,02 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,04 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 250,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 1,48 Prozent auf 33,50 GBP), Richemont (+ 0,60 Prozent auf 134,25 CHF), UBS (+ 0,58 Prozent auf 24,28 CHF), GSK (+ 0,55 Prozent auf 16,60 GBP) und BP (+ 0,46 Prozent auf 4,78 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Nestlé (-2,98 Prozent auf 95,41 CHF), Glencore (-2,96 Prozent auf 3,85 GBP), BAT (-2,54 Prozent auf 24,21 GBP), Siemens (-2,51 Prozent auf 165,52 EUR) und HSBC (-1,61 Prozent auf 6,09 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 27 319 851 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 491,719 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Blick

2024 präsentiert die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,24 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at