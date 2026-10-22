Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone

Um 09:11 Uhr steht im STOXX-Handel ein Minus von 0,96 Prozent auf 5 357,42 Punkte an der STOXX 50-Kurstafel. Zuvor ging der STOXX 50 0,151 Prozent schwächer bei 5 401,42 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 409,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 401,42 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 357,42 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,635 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der STOXX 50 5 361,12 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5 439,90 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 4 770,14 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Nestlé (+ 2,24 Prozent auf 85,34 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,20 Prozent auf 89,83 GBP), Unilever (+ 0,98 Prozent auf 48,67 GBP), SAP SE (+ 0,96 Prozent auf 210,65 EUR) und BP (+ 0,92 Prozent auf 6,23 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Siemens Energy (-3,28 Prozent auf 129,26 EUR), Barclays (-2,57 Prozent auf 4,08 GBP), Rolls-Royce (-2,56 Prozent auf 12,93 GBP), Siemens (-2,55 Prozent auf 259,95 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,45 Prozent auf 70,08 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 309 010 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 560,937 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,42 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at