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Index im Blick 12.05.2026 09:29:22

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Verlustzone

Der STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am Dienstag wieder ab.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 1,11 Prozent tiefer bei 5 018,69 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,734 Prozent auf 5 037,58 Punkte an der Kurstafel, nach 5 074,85 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5 037,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 009,89 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 5 108,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.02.2026, stand der STOXX 50 bei 5 152,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 517,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,24 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 0,83 Prozent auf 5,44 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,81 Prozent auf 31,53 GBP), Unilever (+ 0,27 Prozent auf 41,95 GBP), BAT (+ 0,25 Prozent auf 43,90 GBP) und Rio Tinto (+ 0,13 Prozent auf 79,37 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,91 Prozent auf 479,80 EUR), Rolls-Royce (-2,69 Prozent auf 11,95 GBP), Siemens Energy (-2,36 Prozent auf 174,28 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,68 Prozent auf 5,75 EUR) und Airbus SE (-1,54 Prozent auf 173,00 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 075 111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 508,520 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 weist die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 356,60 4,69% ASML NV
BAT PLC (British American Tobacco) 55,48 2,93% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 91,56 -0,05% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,25 -0,62% BP plc (British Petrol)
HSBC Holdings plc 15,39 0,79% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,76 -0,76% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 464,20 -1,76% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rio Tinto plc 94,90 1,99% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 13,97 1,16% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 36,17 -0,70% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens Energy AG 177,62 3,51% Siemens Energy AG
Unilever PLC 49,26 -0,17% Unilever PLC

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 082,32 0,93%

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