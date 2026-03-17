Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Start leichter

Um 09:11 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,13 Prozent auf 4 990,44 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,007 Prozent auf 4 996,38 Punkte an der Kurstafel, nach 4 996,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 996,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 988,25 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.02.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 179,78 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 819,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 682,30 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 0,671 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 863,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,14 Prozent auf 34,54 GBP), National Grid (+ 0,81 Prozent auf 13,67 GBP), BP (+ 0,76 Prozent auf 5,44 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 33,19 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 543,00 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil UniCredit (-1,34 Prozent auf 63,26 EUR), Rheinmetall (-1,23 Prozent auf 1 604,50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,08 Prozent auf 65,72 CHF), Airbus SE (-0,85 Prozent auf 168,56 EUR) und Richemont (-0,76 Prozent auf 136,85 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 169 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 461,500 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im STOXX 50 hat die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,61 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at