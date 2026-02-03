Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag schwächer

Um 15:42 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent leichter bei 24 774,19 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,106 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,642 Prozent auf 24 956,76 Punkte an der Kurstafel, nach 24 797,52 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25 098,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 747,00 Punkten lag.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Stand von 24 539,34 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 03.11.2025, den Wert von 24 132,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, betrug der DAX-Kurs 21 428,24 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 0,957 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 266,33 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 4,30 Prozent auf 43,16 EUR), Siemens Energy (+ 3,45 Prozent auf 153,05 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,78 Prozent auf 38,78 EUR), RWE (+ 1,57 Prozent auf 54,28 EUR) und Fresenius SE (+ 1,54 Prozent auf 48,70 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Zalando (-13,06 Prozent auf 21,24 EUR), SAP SE (-3,56 Prozent auf 168,86 EUR), Scout24 (-3,51 Prozent auf 81,05 EUR), Deutsche Börse (-3,04 Prozent auf 207,00 EUR) und Infineon (-2,64 Prozent auf 40,78 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Zalando-Aktie aufweisen. 6 031 272 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 199,982 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,08 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at