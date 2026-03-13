RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|DAX-Marktbericht
|
13.03.2026 12:27:04
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX am Freitagmittag in der Verlustzone
Am Freitag verbucht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,19 Prozent auf 23 545,53 Punkte. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,020 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,881 Prozent leichter bei 23 381,91 Punkten, nach 23 589,65 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 23 585,88 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 293,52 Punkten lag.
So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,38 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 24 914,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, notierte der DAX bei 24 186,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wurde der DAX auf 22 567,14 Punkte taxiert.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,05 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. 22 927,55 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im DAX aktuell
Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Zalando (+ 9,26 Prozent auf 24,06 EUR), Rheinmetall (+ 3,00 Prozent auf 1 597,00 EUR), Hannover Rück (+ 1,70 Prozent auf 262,80 EUR), RWE (+ 1,51 Prozent auf 56,44 EUR) und QIAGEN (+ 1,36 Prozent auf 35,87 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Siemens Energy (-2,39 Prozent auf 149,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,95 Prozent auf 90,58 EUR), Henkel vz (-1,83 Prozent auf 69,80 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,57 Prozent auf 45,22 EUR) und adidas (-1,49 Prozent auf 139,10 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 934 564 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 195,005 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
DAX-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,08 erwartet. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
