Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung im Minus

Am Mittwoch zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,74 Prozent schwächer bei 25 554,28 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,168 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,525 Prozent auf 25 870,98 Punkte an der Kurstafel, nach 26 007,63 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25 512,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 909,66 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,86 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26 319,45 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 433,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 718,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,14 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit RWE (+ 1,69 Prozent auf 60,26 EUR), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 182,86 EUR), QIAGEN (+ 0,41 Prozent auf 36,62 EUR), EON SE (-0,23 Prozent auf 17,61 EUR) und Bayer (-0,30 Prozent auf 49,26 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Rheinmetall (-3,75 Prozent auf 1 012,40 EUR), MTU Aero Engines (-3,18 Prozent auf 343,70 EUR), Siemens (-2,97 Prozent auf 264,40 EUR), Heidelberg Materials (-2,84 Prozent auf 157,35 EUR) und Infineon (-2,57 Prozent auf 56,95 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 5 675 864 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 210,988 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,85 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at