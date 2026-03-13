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DAX aktuell 13.03.2026 17:58:57

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

DAX-Kurs am Freitag zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss fiel der DAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent auf 23 436,29 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,020 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,881 Prozent schwächer bei 23 381,91 Punkten, nach 23 589,65 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 293,52 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 762,12 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,90 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 914,88 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 186,49 Punkten gehandelt. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 13.03.2025, mit 22 567,14 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,50 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 927,55 Punkten.

Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Zalando (+ 6,90 Prozent auf 23,54 EUR), Rheinmetall (+ 2,71 Prozent auf 1 592,50 EUR), EON SE (+ 2,60 Prozent auf 19,90 EUR), RWE (+ 2,55 Prozent auf 57,02 EUR) und QIAGEN (+ 1,84 Prozent auf 36,04 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Siemens Energy (-5,70 Prozent auf 143,95 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,12 Prozent auf 89,50 EUR), Daimler Truck (-2,40 Prozent auf 42,68 EUR), MTU Aero Engines (-2,37 Prozent auf 333,60 EUR) und Airbus SE (-2,13 Prozent auf 168,26 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 6 594 318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 195,005 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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