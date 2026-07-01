Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Mittwochssitzung im Minus

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 24 994,56 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,056 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,133 Prozent fester bei 25 028,93 Punkten in den Handel, nach 24 995,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 048,95 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 993,07 Punkten.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,09 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 01.06.2026, einen Stand von 25 003,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wurde der DAX auf 23 298,89 Punkte taxiert. Der DAX stand vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 23 673,29 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,86 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Symrise (+ 2,25 Prozent auf 89,80 EUR), Rheinmetall (+ 1,75 Prozent auf 1 007,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,72 Prozent auf 24,26 EUR), Airbus SE (+ 1,60 Prozent auf 197,56 EUR) und QIAGEN (+ 1,50 Prozent auf 34,41 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil HOCHTIEF (-2,96 Prozent auf 492,00 EUR), Heidelberg Materials (-1,65 Prozent auf 164,15 EUR), EON SE (-1,61 Prozent auf 17,74 EUR), Siemens Energy (-1,00 Prozent auf 164,14 EUR) und RWE (-0,99 Prozent auf 56,06 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 644 792 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 205,202 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at