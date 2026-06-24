Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt

Am Mittwoch steht der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,15 Prozent im Minus bei 24 607,78 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,413 Prozent schwächer bei 24 790,70 Punkten in den Handel, nach 24 893,58 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 800,66 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 593,48 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,71 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 24 888,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, stand der DAX noch bei 22 636,91 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 23 641,58 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,279 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 5,03 Prozent auf 34,25 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,47 Prozent auf 352,90 EUR), Bayer (+ 3,55 Prozent auf 39,97 EUR), Beiersdorf (+ 3,40 Prozent auf 73,68 EUR) und Symrise (+ 3,12 Prozent auf 89,16 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Rheinmetall (-18,40 Prozent auf 951,90 EUR), Infineon (-3,39 Prozent auf 77,83 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 157,26 EUR), RWE (-2,44 Prozent auf 54,28 EUR) und Siemens (-2,22 Prozent auf 266,20 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 057 596 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212,672 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at