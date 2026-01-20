Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt am Dienstagmittag

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 1,52 Prozent schwächer bei 24 579,13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,166 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,848 Prozent auf 24 747,35 Punkte an der Kurstafel, nach 24 959,06 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 24 758,32 Punkte, das Tagestief hingegen 24 545,76 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der DAX mit 24 288,40 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 258,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der DAX einen Stand von 20 990,31 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,162 Prozent nach oben. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 448,98 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 0,20 Prozent auf 151,85 EUR), Deutsche Börse (+ 0,05 Prozent auf 210,40 EUR), Beiersdorf (+ 0,02 Prozent auf 96,62 EUR), Brenntag SE (-0,37 Prozent auf 48,70 EUR) und Henkel vz (-0,39 Prozent auf 71,82 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Siemens Energy (-3,43 Prozent auf 129,55 EUR), Fresenius SE (-2,84 Prozent auf 47,97 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,83 Prozent auf 36,05 EUR), Zalando (-2,83 Prozent auf 24,74 EUR) und Bayer (-2,74 Prozent auf 43,19 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 620 760 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 230,166 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,40 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at