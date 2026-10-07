Hannover Rück Aktie

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WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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XETRA-Handel im Fokus 07.10.2026 17:58:26

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsschluss.

Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 1,41 Prozent leichter bei 25 091,34 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,096 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,662 Prozent schwächer bei 25 280,67 Punkten, nach 25 449,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 038,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 347,09 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,634 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der DAX einen Wert von 26 006,53 Punkten auf. Der DAX lag vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 25 465,25 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 24 385,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,25 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Scout24 (+ 2,37 Prozent auf 69,15 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,29 Prozent auf 38,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,25 Prozent auf 69,74 EUR) und Hannover Rück (+ 1,24 Prozent auf 262,00 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,85 Prozent auf 37,42 EUR), Infineon (-5,77 Prozent auf 60,95 EUR), Deutsche Bank (-4,94 Prozent auf 29,86 EUR), MTU Aero Engines (-3,99 Prozent auf 351,10 EUR) und Commerzbank (-3,70 Prozent auf 38,56 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 6 926 492 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 213,573 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

adidas 146,85 2,01% adidas
Commerzbank 38,62 -3,01% Commerzbank
Deutsche Bank AG 29,97 -4,05% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,95 1,85% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 37,47 -6,09% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Hannover Rück 261,00 1,56% Hannover Rück
Infineon AG 61,08 -4,62% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 39,81 -1,51% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 353,20 -3,10% MTU Aero Engines AG
SAP SE 187,46 0,17% SAP SE
Scout24 69,05 2,14% Scout24
Siemens Healthineers AG 38,34 1,37% Siemens Healthineers AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,72 1,66% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 104,36 -1,35%

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