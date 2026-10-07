Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|XETRA-Handel im Fokus
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07.10.2026 17:58:26
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach
Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 1,41 Prozent leichter bei 25 091,34 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,096 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,662 Prozent schwächer bei 25 280,67 Punkten, nach 25 449,19 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 038,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 347,09 Punkten.
DAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,634 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der DAX einen Wert von 26 006,53 Punkten auf. Der DAX lag vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 25 465,25 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 24 385,78 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,25 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.
Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Scout24 (+ 2,37 Prozent auf 69,15 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,29 Prozent auf 38,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,25 Prozent auf 69,74 EUR) und Hannover Rück (+ 1,24 Prozent auf 262,00 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,85 Prozent auf 37,42 EUR), Infineon (-5,77 Prozent auf 60,95 EUR), Deutsche Bank (-4,94 Prozent auf 29,86 EUR), MTU Aero Engines (-3,99 Prozent auf 351,10 EUR) und Commerzbank (-3,70 Prozent auf 38,56 EUR).
Die teuersten Konzerne im DAX
Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 6 926 492 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 213,573 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.
Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf
Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|146,85
|2,01%
|Commerzbank
|38,62
|-3,01%
|Deutsche Bank AG
|29,97
|-4,05%
|Deutsche Telekom AG
|26,95
|1,85%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|37,47
|-6,09%
|Hannover Rück
|261,00
|1,56%
|Infineon AG
|61,08
|-4,62%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|39,81
|-1,51%
|MTU Aero Engines AG
|353,20
|-3,10%
|SAP SE
|187,46
|0,17%
|Scout24
|69,05
|2,14%
|Siemens Healthineers AG
|38,34
|1,37%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|69,72
|1,66%
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|DAX
|25 104,36
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