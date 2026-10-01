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Index-Bewegung 01.10.2026 12:27:26

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus

Der DAX zeigt sich aktuell in Rot.

Am Donnerstag fällt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,68 Prozent auf 25 027,66 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,110 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,560 Prozent auf 25 058,08 Punkte an der Kurstafel, nach 25 199,19 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24 831,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 104,78 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,64 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 01.09.2026, den Wert von 25 970,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 040,28 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Stand von 24 113,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,99 Prozent nach oben. Bei 26 618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 2,75 Prozent auf 145,65 EUR), HOCHTIEF (+ 0,93 Prozent auf 391,00 EUR), Infineon (+ 0,81 Prozent auf 59,98 EUR), Continental (+ 0,72 Prozent auf 67,60 EUR) und Siemens (+ 0,29 Prozent auf 276,30 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Bayer (-2,88 Prozent auf 46,57 EUR), Zalando (-2,25 Prozent auf 22,19 EUR), Deutsche Bank (-2,04 Prozent auf 31,22 EUR), Vonovia SE (-1,82 Prozent auf 16,69 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,59 Prozent auf 494,40 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 896 779 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214,959 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 144,55 1,08% adidas
Bayer 45,13 -0,20% Bayer
Continental AG 68,40 1,54% Continental AG
Deutsche Bank AG 31,07 -0,27% Deutsche Bank AG
Heidelberg Materials 146,60 0,96% Heidelberg Materials
HOCHTIEF AG 408,80 3,44% HOCHTIEF AG
Infineon AG 62,88 5,10% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,35 0,59% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 502,20 0,82% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Siemens AG 275,15 0,71% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,62 0,53% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,97 0,89% Vonovia SE
Zalando 22,42 1,17% Zalando

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