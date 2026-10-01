adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Index-Bewegung
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01.10.2026 12:27:26
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus
Am Donnerstag fällt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,68 Prozent auf 25 027,66 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,110 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,560 Prozent auf 25 058,08 Punkte an der Kurstafel, nach 25 199,19 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24 831,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 104,78 Punkten lag.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1,64 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 01.09.2026, den Wert von 25 970,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der DAX-Kurs bei 25 040,28 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Stand von 24 113,62 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,99 Prozent nach oben. Bei 26 618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 2,75 Prozent auf 145,65 EUR), HOCHTIEF (+ 0,93 Prozent auf 391,00 EUR), Infineon (+ 0,81 Prozent auf 59,98 EUR), Continental (+ 0,72 Prozent auf 67,60 EUR) und Siemens (+ 0,29 Prozent auf 276,30 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Bayer (-2,88 Prozent auf 46,57 EUR), Zalando (-2,25 Prozent auf 22,19 EUR), Deutsche Bank (-2,04 Prozent auf 31,22 EUR), Vonovia SE (-1,82 Prozent auf 16,69 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,59 Prozent auf 494,40 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 896 779 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214,959 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|RBC Capital Markets
|01.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|144,55
|1,08%
|Bayer
|45,13
|-0,20%
|Continental AG
|68,40
|1,54%
|Deutsche Bank AG
|31,07
|-0,27%
|Heidelberg Materials
|146,60
|0,96%
|HOCHTIEF AG
|408,80
|3,44%
|Infineon AG
|62,88
|5,10%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,35
|0,59%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|502,20
|0,82%
|Siemens AG
|275,15
|0,71%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,62
|0,53%
|Vonovia SE
|16,97
|0,89%
|Zalando
|22,42
|1,17%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 200,87
|1,05%