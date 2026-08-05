Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt letztendlich im Minus

Schlussendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent tiefer bei 26 139,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,170 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,729 Prozent stärker bei 26 393,43 Punkten in den Handel, nach 26 202,35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 133,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 403,81 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,10 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 779,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der DAX 24 401,70 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 846,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,52 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26 403,81 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 5,16 Prozent auf 46,65 EUR), Beiersdorf (+ 5,12 Prozent auf 82,20 EUR), Bayer (+ 2,01 Prozent auf 49,22 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,97 Prozent auf 377,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,70 Prozent auf 269,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Infineon (-5,71 Prozent auf 60,08 EUR), Continental (-3,73 Prozent auf 68,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,71 Prozent auf 55,58 EUR), Zalando (-3,01 Prozent auf 24,46 EUR) und RWE (-2,33 Prozent auf 55,28 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 7 610 647 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217,474 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at