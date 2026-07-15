Schwacher Handel in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus

Der DAX kann seine Vortagesgewinne am dritten Tag der Woche nicht halten.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,86 Prozent tiefer bei 24 931,86 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,099 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,704 Prozent auf 24 970,05 Punkte an der Kurstafel, nach 25 147,03 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 24 970,05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 904,34 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 0,128 Prozent. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der DAX 24 894,01 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wies der DAX einen Wert von 24 066,70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bewegte sich der DAX bei 24 060,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1,60 Prozent zu Buche. Bei 25 900,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit HOCHTIEF (+ 1,38 Prozent auf 470,40 EUR), QIAGEN (+ 0,68 Prozent auf 36,48 EUR), adidas (+ 0,50 Prozent auf 181,50 EUR), Siemens Energy (+ 0,06 Prozent auf 154,22 EUR) und Daimler Truck (-0,07 Prozent auf 42,79 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-2,98 Prozent auf 950,70 EUR), Infineon (-2,26 Prozent auf 70,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,86 Prozent auf 41,61 EUR), BASF (-1,78 Prozent auf 48,54 EUR) und Bayer (-1,77 Prozent auf 48,25 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die EON SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 326 446 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 207,412 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at