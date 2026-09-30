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DAX-Performance im Fokus 30.09.2026 12:27:09

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter

Der Handel in Frankfurt verläuft am Mittwoch in ruhigen Bahnen.

Um 12:10 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,19 Prozent auf 25 349,89 Punkte an der DAX-Kurstafel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,111 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,360 Prozent auf 25 490,67 Punkte an der Kurstafel, nach 25 399,21 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 584,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25 342,29 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 0,370 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der DAX einen Wert von 26 569,99 Punkten. Der DAX stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 24 995,81 Punkten. Der DAX stand am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 23 880,72 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 3,30 Prozent zu Buche. Bei 26 618,74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit BMW (+ 2,72 Prozent auf 55,98 EUR), Zalando (+ 2,47 Prozent auf 22,41 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,67 Prozent auf 377,20 EUR), RWE (+ 1,43 Prozent auf 59,76 EUR) und Fresenius SE (+ 1,43 Prozent auf 44,83 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Commerzbank (-2,98 Prozent auf 40,74 EUR), SAP SE (-1,54 Prozent auf 182,46 EUR), HOCHTIEF (-1,02 Prozent auf 389,40 EUR), Allianz (-0,95 Prozent auf 418,80 EUR) und Continental (-0,94 Prozent auf 67,66 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 208 328 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 212,396 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,59 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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RWE AG St. 59,28 0,27% RWE AG St.
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