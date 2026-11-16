Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,45 Prozent schwächer bei 26 630,05 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,211 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,083 Prozent auf 26 772,11 Punkte an der Kurstafel, nach 26 749,95 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 617,48 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 797,19 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 622,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 26 440,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der DAX 23 876,55 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,52 Prozent nach oben. 27 001,67 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,50 Prozent auf 27,00 EUR), Daimler Truck (+ 1,01 Prozent auf 43,09 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,97 Prozent auf 355,00 EUR), Henkel vz (+ 0,94 Prozent auf 87,76 EUR) und Bayer (+ 0,85 Prozent auf 57,00 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Siemens (-2,45 Prozent auf 272,55 EUR), Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 128,98 EUR), Continental (-1,63 Prozent auf 72,58 EUR), Zalando (-1,55 Prozent auf 28,03 EUR) und Symrise (-1,30 Prozent auf 96,02 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 650 119 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,52 erwartet. Mit 7,33 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at