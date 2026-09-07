Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer

Am Montag verbuchte der DAX via XETRA letztendlich ein Minus in Höhe von 0,25 Prozent auf 25 981,79 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,169 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,026 Prozent auf 26 039,54 Punkte an der Kurstafel, nach 26 046,40 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 919,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26 069,99 Einheiten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, stand der DAX bei 26 319,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 24 759,05 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 596,98 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,88 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26 618,74 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 6,91 Prozent auf 60,79 EUR), HOCHTIEF (+ 2,49 Prozent auf 436,60 EUR), RWE (+ 1,99 Prozent auf 59,56 EUR), Commerzbank (+ 1,64 Prozent auf 42,75 EUR) und Siemens Energy (+ 1,34 Prozent auf 148,48 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen QIAGEN (-2,93 Prozent auf 36,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,77 Prozent auf 513,00 EUR), Hannover Rück (-2,69 Prozent auf 253,60 EUR), Vonovia SE (-2,19 Prozent auf 18,73 EUR) und SAP SE (-1,55 Prozent auf 182,80 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 4 568 139 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 214,312 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at