21.01.2026 15:59:10
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt am Nachmittag ab
Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,77 Prozent leichter bei 24 513,33 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,139 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,269 Prozent auf 24 636,55 Punkte an der Kurstafel, nach 24 703,12 Punkten am Vortag.
Bei 24 656,73 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 349,54 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,71 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wies der DAX einen Stand von 24 288,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, stand der DAX noch bei 24 330,03 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 21.01.2025, einen Stand von 21 042,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,106 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 349,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 5,06 Prozent auf 46,34 EUR), BASF (+ 3,26 Prozent auf 45,04 EUR), Daimler Truck (+ 2,75 Prozent auf 41,10 EUR), Henkel vz (+ 2,54 Prozent auf 71,98 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,25 Prozent auf 36,79 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-2,72 Prozent auf 1 857,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,02 Prozent auf 513,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,79 Prozent auf 26,34 EUR), Deutsche Börse (-1,76 Prozent auf 211,60 EUR) und SAP SE (-1,63 Prozent auf 190,84 EUR).
DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 4 943 398 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 223,118 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,22 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
