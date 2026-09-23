MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Marktbericht
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23.09.2026 17:58:53
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone
Zum Handelsschluss notierte der DAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent schwächer bei 25 426,79 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,568 Prozent stärker bei 25 724,13 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 578,85 Punkten am Vortag.
Bei 25 729,05 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 365,21 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
DAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,253 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 26 136,56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, lag der DAX noch bei 24 893,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23 611,33 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 3,62 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten markiert.
Aufsteiger und Absteiger im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 3,39 Prozent auf 1 025,00 EUR), SAP SE (+ 2,27 Prozent auf 186,46 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,62 Prozent auf 363,70 EUR), Fresenius SE (+ 1,47 Prozent auf 46,24 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,86 Prozent auf 282,30 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Scout24 (-5,22 Prozent auf 70,80 EUR), Allianz (-3,97 Prozent auf 413,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,14 Prozent auf 42,11 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,08 Prozent auf 72,90 EUR) und Deutsche Bank (-3,00 Prozent auf 31,66 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 8 521 219 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 211,057 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick
Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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