Schwacher Handel in Frankfurt: DAX startet im Minus

Der DAX verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag gibt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 1,04 Prozent auf 14 888,54 Punkte nach. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,541 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 1,15 Prozent leichter bei 14 872,02 Punkten, nach 15 045,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 14 859,67 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 893,63 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 2,17 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 20.09.2023, bei 15 781,59 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.07.2023, den Stand von 16 204,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, wies der DAX einen Wert von 12 767,41 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 5,82 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 0,32 Prozent auf 158,15 EUR), Rheinmetall (+ 0,15 Prozent auf 258,70 EUR), Beiersdorf (+ 0,12 Prozent auf 121,20 EUR), Covestro (+ 0,00 Prozent auf 47,62 EUR) und Bayer (-0,13 Prozent auf 42,09 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Infineon (-2,46 Prozent auf 29,33 EUR), Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 11,03 EUR), Sartorius vz (-1,94 Prozent auf 252,50 EUR), Siemens (-1,85 Prozent auf 127,46 EUR) und Zalando (-1,72 Prozent auf 21,74 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 591 960 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 141,697 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

