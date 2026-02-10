Schwacher Handel in Frankfurt: DAX startet mit Verlusten

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,20 Prozent auf 24 963,94 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,122 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,217 Prozent auf 24 960,59 Punkte an der Kurstafel, nach 25 014,87 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 24 943,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 973,06 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 261,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.11.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 959,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.02.2025, bewegte sich der DAX bei 21 911,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,73 Prozent nach oben. Bei 25 507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 266,33 Zählern.

Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Symrise (+ 4,94 Prozent auf 75,18 EUR), BASF (+ 2,92 Prozent auf 50,08 EUR), adidas (+ 2,05 Prozent auf 156,75 EUR), Brenntag SE (+ 1,99 Prozent auf 56,42 EUR) und SAP SE (+ 1,42 Prozent auf 177,40 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Allianz (-2,63 Prozent auf 377,20 EUR), Siemens Energy (-1,58 Prozent auf 155,40 EUR), Commerzbank (-1,58 Prozent auf 34,89 EUR), EON SE (-1,53 Prozent auf 17,71 EUR) und Heidelberg Materials (-1,50 Prozent auf 216,90 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die BASF-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 497 218 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 195,456 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,23 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at