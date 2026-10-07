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Index im Fokus 07.10.2026 15:58:43

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert

Der DAX sinkt aktuell.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 1,46 Prozent tiefer bei 25 078,43 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,096 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,662 Prozent leichter bei 25 280,67 Punkten in den Handel, nach 25 449,19 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 347,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 054,99 Punkten.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,685 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 07.09.2026, einen Stand von 26 006,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der DAX auf 25 465,25 Punkte taxiert. Der DAX stand vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 24 385,78 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,20 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26 618,74 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 1,63 Prozent auf 26,84 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,48 Prozent auf 69,90 EUR), Beiersdorf (+ 1,18 Prozent auf 77,34 EUR), Zalando (+ 1,16 Prozent auf 22,66 EUR) und Scout24 (+ 1,04 Prozent auf 68,25 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Infineon (-6,09 Prozent auf 60,74 EUR), Deutsche Bank (-5,35 Prozent auf 29,73 EUR), Siemens Energy (-3,70 Prozent auf 141,98 EUR), MTU Aero Engines (-2,95 Prozent auf 354,90 EUR) und Commerzbank (-2,87 Prozent auf 38,89 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 156 163 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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