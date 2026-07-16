Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert am Mittag

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag tendiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,50 Prozent leichter bei 24 873,54 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,103 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,078 Prozent auf 25 018,95 Punkte an der Kurstafel, nach 24 999,53 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24 821,01 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 021,51 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,362 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 910,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 154,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 009,38 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 1,36 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 900,10 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Siemens Healthineers (+ 0,75 Prozent auf 35,01 EUR), BASF (+ 0,60 Prozent auf 48,23 EUR), SAP SE (+ 0,55 Prozent auf 137,74 EUR), Commerzbank (+ 0,24 Prozent auf 38,12 EUR) und Airbus SE (+ 0,23 Prozent auf 195,82 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-3,00 Prozent auf 65,29 EUR), RWE (-2,57 Prozent auf 55,26 EUR), EON SE (-2,15 Prozent auf 18,93 EUR), Daimler Truck (-2,05 Prozent auf 42,08 EUR) und Siemens Energy (-1,88 Prozent auf 149,32 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1 246 743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 208,022 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at