Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert am Nachmittag

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag tendiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,43 Prozent leichter bei 25 465,39 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,166 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,081 Prozent auf 25 555,66 Punkte an der Kurstafel, nach 25 576,45 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25 393,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 612,09 Punkten lag.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 2,20 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 26 323,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, erreichte der DAX einen Wert von 24 195,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 632,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3,77 Prozent zu. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Hannover Rück (+ 2,20 Prozent auf 251,20 EUR), Deutsche Börse (+ 2,12 Prozent auf 279,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,69 Prozent auf 504,40 EUR), Continental (+ 1,46 Prozent auf 70,70 EUR) und BASF (+ 1,23 Prozent auf 53,35 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen HOCHTIEF (-6,57 Prozent auf 407,00 EUR), adidas (-4,40 Prozent auf 140,00 EUR), SAP SE (-3,28 Prozent auf 176,86 EUR), Zalando (-3,01 Prozent auf 22,25 EUR) und Siemens Energy (-1,96 Prozent auf 142,30 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 550 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 209,718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,91 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at