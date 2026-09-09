Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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DAX-Entwicklung 09.09.2026 09:28:54

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter

So bewegt sich der DAX am dritten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,47 Prozent auf 25 884,17 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,168 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,525 Prozent tiefer bei 25 870,98 Punkten in den Handel, nach 26 007,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 904,64 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 859,46 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,597 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 26 319,45 Punkten auf. Der DAX lag vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 24 433,06 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Stand von 23 718,45 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,48 Prozent. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 2,15 Prozent auf 185,60 EUR), RWE (+ 1,28 Prozent auf 60,02 EUR), EON SE (+ 1,02 Prozent auf 17,83 EUR), BASF (+ 0,41 Prozent auf 53,89 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,21 Prozent auf 38,87 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-2,53 Prozent auf 1 025,20 EUR), Deutsche Börse (-1,75 Prozent auf 275,20 EUR), Deutsche Bank (-1,59 Prozent auf 35,18 EUR), Airbus SE (-1,51 Prozent auf 197,72 EUR) und Beiersdorf (-1,44 Prozent auf 75,34 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der BASF-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 251 910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 210,988 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 146,40 -0,48% adidas
Airbus SE 195,72 -1,67% Airbus SE
BASF 52,54 -1,68% BASF
Beiersdorf AG 74,46 -2,46% Beiersdorf AG
Deutsche Bank AG 34,94 -1,20% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 273,10 -2,15% Deutsche Börse AG
E.ON SE 17,61 0,28% E.ON SE
Fresenius Medical Care (FMC) St. 38,41 -1,11% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Rheinmetall AG 1 006,00 -4,04% Rheinmetall AG
RWE AG St. 60,24 2,03% RWE AG St.
SAP SE 180,48 -0,38% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 81,54 -1,33% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 18,47 -1,47% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 576,45 -1,66%

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