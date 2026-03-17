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XETRA-Handel im Blick 17.03.2026 09:28:41

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Start leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Start leichter

Der DAX fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:11 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,31 Prozent auf 23 492,09 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,003 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,270 Prozent leichter bei 23 500,34 Punkten, nach 23 564,01 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 23 488,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 530,66 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Der DAX wurde vor einem Monat, am 17.02.2026, mit 24 998,40 Punkten bewertet. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 17.12.2025, den Stand von 23 960,59 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 17.03.2025, einen Stand von 23 154,57 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,27 Prozent nach unten. Bei 25 507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 22 927,55 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell EON SE (+ 1,83 Prozent auf 20,03 EUR), RWE (+ 1,40 Prozent auf 58,06 EUR), Zalando (+ 0,80 Prozent auf 24,01 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,67 Prozent auf 33,19 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 543,00 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Brenntag SE (-1,30 Prozent auf 47,78 EUR), Rheinmetall (-1,23 Prozent auf 1 604,50 EUR), QIAGEN (-1,22 Prozent auf 35,32 EUR), MTU Aero Engines (-1,07 Prozent auf 331,90 EUR) und GEA (-1,02 Prozent auf 62,80 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 300 423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 193,184 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Brenntag SE 48,85 1,03% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 33,22 0,67% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 20,13 1,92% E.ON SE
GEA 62,85 -1,02% GEA
MTU Aero Engines AG 334,00 -0,57% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 546,80 1,18% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 32,17 0,47% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 35,30 -0,49% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 588,50 -2,25% Rheinmetall AG
RWE AG St. 58,08 1,40% RWE AG St.
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