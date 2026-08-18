RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Index-Performance im Blick
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18.08.2026 12:26:47
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag im Minus
Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent tiefer bei 26 251,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 151,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 306,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 24 816,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, lag der LUS-DAX bei 24 372,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 347,00 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,86 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 576,00 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,83 Prozent auf 28,91 EUR), SAP SE (+ 1,54 Prozent auf 182,34 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,36 Prozent auf 55,32 EUR), Scout24 (+ 1,12 Prozent auf 76,60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,98 Prozent auf 41,19 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-4,73 Prozent auf 59,04 EUR), Siemens Energy (-3,77 Prozent auf 156,66 EUR), RWE (-1,46 Prozent auf 58,22 EUR), Siemens (-1,45 Prozent auf 278,20 EUR) und Heidelberg Materials (-1,31 Prozent auf 158,20 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 142 794 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 216,483 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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