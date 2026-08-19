MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
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19.08.2026 15:58:56
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone
Am Mittwoch gibt der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA um 0,21 Prozent auf 26 081,00 Punkte nach.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26 066,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 199,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 816,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, stand der LUS-DAX bei 24 330,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 24 349,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,17 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 576,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit BASF (+ 2,06 Prozent auf 52,04 EUR), Merck (+ 1,97 Prozent auf 139,45 EUR), Symrise (+ 1,81 Prozent auf 87,76 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,78 Prozent auf 74,30 EUR) und Brenntag SE (+ 1,54 Prozent auf 61,82 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-3,31 Prozent auf 1 173,60 EUR), Infineon (-2,95 Prozent auf 55,55 EUR), MTU Aero Engines (-1,90 Prozent auf 366,50 EUR), HOCHTIEF (-1,43 Prozent auf 427,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,41 Prozent auf 516,20 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 598 401 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 215,187 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.