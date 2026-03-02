Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,84 Prozent schwächer bei 24 709,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 890,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 572,50 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, stand der LUS-DAX bei 24 854,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 734,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, einen Stand von 22 531,00 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0,584 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 214,00 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,99 Prozent auf 39,84 EUR), RWE (+ 0,66 Prozent auf 54,90 EUR), Deutsche Börse (+ 0,39 Prozent auf 233,30 EUR), Hannover Rück (-0,62 Prozent auf 256,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,68 Prozent auf 551,80 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen BMW (-4,99 Prozent auf 85,00 EUR), Zalando (-4,43 Prozent auf 19,83 EUR), Volkswagen (VW) vz (-4,41 Prozent auf 96,74 EUR), adidas (-4,33 Prozent auf 151,35 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,02 Prozent auf 56,63 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 782 323 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 199,605 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,34 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at