Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Donnerstagmittag

Der LUS-DAX gönnt sich am Donnerstagmittag eine Verschnaufpause.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,18 Prozent auf 25 788,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 786,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25 935,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26 095,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 685,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 601,00 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,97 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1,76 Prozent auf 28,95 EUR), SAP SE (+ 1,72 Prozent auf 184,56 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,83 Prozent auf 163,25 EUR), Continental (+ 0,64 Prozent auf 69,54 EUR) und Beiersdorf (+ 0,60 Prozent auf 77,48 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-2,38 Prozent auf 1 064,40 EUR), Airbus SE (-1,71 Prozent auf 193,58 EUR), adidas (-1,54 Prozent auf 147,25 EUR), MTU Aero Engines (-1,43 Prozent auf 337,90 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,30 Prozent auf 38,85 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 449 022 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 212,673 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at