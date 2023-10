Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagnachmittag zurück

Der LUS-DAX verbucht am Freitag Verluste.

Um 15:56 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent auf 14 896,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 817,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 962,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 702,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2023, einen Stand von 16 145,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2022, den Wert von 12 670,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 5,98 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13 869,50 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Covestro (+ 1,55 Prozent auf 48,36 EUR), Fresenius SE (+ 1,16 Prozent auf 25,19 EUR), Beiersdorf (+ 0,91 Prozent auf 122,15 EUR), Deutsche Börse (+ 0,82 Prozent auf 158,95 EUR) und Rheinmetall (+ 0,77 Prozent auf 260,30 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Sartorius vz (-4,66 Prozent auf 245,50 EUR), Heidelberg Materials (-3,05 Prozent auf 68,68 EUR), Siemens Energy (-2,98 Prozent auf 10,91 EUR), adidas (-2,41 Prozent auf 170,12 EUR) und Porsche Automobil vz (-2,25 Prozent auf 44,78 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8 168 930 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 141,697 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,34 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

