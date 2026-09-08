Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag

Um 15:56 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent auf 25 994,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 799,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 032,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 26 364,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 08.06.2026, einen Stand von 24 569,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.09.2025, den Wert von 23 804,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,81 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius SE (+ 3,57 Prozent auf 44,84 EUR), Rheinmetall (+ 3,12 Prozent auf 1 052,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,22 Prozent auf 82,82 EUR), Brenntag SE (+ 1,48 Prozent auf 61,82 EUR) und BMW (+ 1,46 Prozent auf 63,76 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-4,24 Prozent auf 58,21 EUR), Heidelberg Materials (-2,57 Prozent auf 160,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 502,40 EUR), Hannover Rück (-1,89 Prozent auf 248,80 EUR) und Scout24 (-1,13 Prozent auf 74,55 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 485 451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 214,312 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,69 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at