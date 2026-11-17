Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Nachmittag.

Am Dienstag fällt der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,87 Prozent auf 26 272,00 Punkte zurück.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 26 253,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 477,00 Punkten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, mit 25 475,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bei 26 302,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 457,00 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 6,94 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 27 000,00 Punkte. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 1,18 Prozent auf 28,36 EUR), Siemens (+ 0,42 Prozent auf 273,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,41 Prozent auf 27,11 EUR), Henkel vz (+ 0,14 Prozent auf 87,88 EUR) und Merck (+ 0,03 Prozent auf 149,75 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Deutsche Bank (-4,41 Prozent auf 31,47 EUR), SAP SE (-4,29 Prozent auf 204,25 EUR), Scout24 (-2,04 Prozent auf 89,00 EUR), RWE (-1,92 Prozent auf 58,12 EUR) und GEA (-1,77 Prozent auf 69,25 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 488 715 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240,984 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at