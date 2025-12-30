Vonovia Aktie
|LUS-DAX-Entwicklung
|
30.12.2025 09:28:58
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start des Dienstagshandels nach
Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,09 Prozent auf 24 339,50 Punkte nach.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 319,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 376,50 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 30.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 869,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 906,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 30.12.2024, mit 19 876,00 Punkten bewertet.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 21,92 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1 544,00 EUR), Commerzbank (+ 0,87 Prozent auf 35,87 EUR), Continental (+ 0,62 Prozent auf 67,78 EUR), Infineon (+ 0,60 Prozent auf 36,96 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,58 Prozent auf 32,94 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-0,79 Prozent auf 119,65 EUR), BMW (-0,71 Prozent auf 92,88 EUR), Porsche Automobil (-0,58 Prozent auf 39,41 EUR), Bayer (-0,43 Prozent auf 36,26 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,39 Prozent auf 102,65 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX
Im LUS-DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 150 321 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 236,485 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 Prozent an der Spitze im Index.
