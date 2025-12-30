Vonovia Aktie

Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Entwicklung 30.12.2025 09:28:58

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start des Dienstagshandels nach

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Start des Dienstagshandels nach

Heutiger Marktbericht zum LUS-DAX.

Der LUS-DAX gibt im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,09 Prozent auf 24 339,50 Punkte nach.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 319,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 376,50 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 30.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 869,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 906,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 30.12.2024, mit 19 876,00 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 21,92 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,18 Prozent auf 1 544,00 EUR), Commerzbank (+ 0,87 Prozent auf 35,87 EUR), Continental (+ 0,62 Prozent auf 67,78 EUR), Infineon (+ 0,60 Prozent auf 36,96 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,58 Prozent auf 32,94 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-0,79 Prozent auf 119,65 EUR), BMW (-0,71 Prozent auf 92,88 EUR), Porsche Automobil (-0,58 Prozent auf 39,41 EUR), Bayer (-0,43 Prozent auf 36,26 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,39 Prozent auf 102,65 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die EON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 150 321 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 236,485 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,16 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AGmehr Analysen

05.12.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 36,56 0,41% Bayer
BMW AG 93,34 -0,11% BMW AG
Commerzbank 36,11 1,98% Commerzbank
Continental AG 67,76 0,92% Continental AG
Deutsche Bank AG 33,03 0,67% Deutsche Bank AG
E.ON SE 16,06 0,91% E.ON SE
Infineon AG 37,12 0,98% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 39,61 0,20% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 549,00 1,91% Rheinmetall AG
SAP SE 208,30 -0,17% SAP SE
Siemens Energy AG 119,90 -0,54% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 103,55 0,49% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 24,34 0,04% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 409,00 0,20%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen