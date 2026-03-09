Deutsche Bank Aktie

Index-Bewegung 09.03.2026 12:26:54

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX verbucht am Montag Verluste.

Am Montag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 1,06 Prozent tiefer bei 23 207,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 23 278,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 863,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 023,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 115,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 187,00 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,53 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 863,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,98 Prozent auf 1 624,00 EUR), Hannover Rück (+ 0,48 Prozent auf 250,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,45 Prozent auf 243,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,42 Prozent auf 527,40 EUR) und Scout24 (+ 0,27 Prozent auf 74,65 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Energy (-4,34 Prozent auf 143,25 EUR), Continental (-4,00 Prozent auf 60,98 EUR), MTU Aero Engines (-3,59 Prozent auf 338,40 EUR), Heidelberg Materials (-3,48 Prozent auf 168,05 EUR) und Infineon (-3,42 Prozent auf 38,07 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 920 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 201,683 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Mit 7,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

04.03.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
