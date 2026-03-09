Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
09.03.2026 12:26:54
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Montagmittag den Rückwärtsgang ein
Am Montag notiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 1,06 Prozent tiefer bei 23 207,50 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 23 278,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 863,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 023,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 115,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 187,00 Punkten.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,53 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 863,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,98 Prozent auf 1 624,00 EUR), Hannover Rück (+ 0,48 Prozent auf 250,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,45 Prozent auf 243,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,42 Prozent auf 527,40 EUR) und Scout24 (+ 0,27 Prozent auf 74,65 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Energy (-4,34 Prozent auf 143,25 EUR), Continental (-4,00 Prozent auf 60,98 EUR), MTU Aero Engines (-3,59 Prozent auf 338,40 EUR), Heidelberg Materials (-3,48 Prozent auf 168,05 EUR) und Infineon (-3,42 Prozent auf 38,07 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 2 920 810 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 201,683 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,10 zu Buche schlagen. Mit 7,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Heidelberg Materials
|04.03.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|82,02
|-2,12%
|Continental AG
|61,22
|-3,04%
|Deutsche Bank AG
|27,14
|0,37%
|Deutsche Börse AG
|243,10
|0,41%
|Hannover Rück
|248,40
|-0,64%
|Heidelberg Materials
|173,70
|-0,52%
|Infineon AG
|39,97
|1,99%
|MTU Aero Engines AG
|346,30
|-1,40%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|529,40
|0,76%
|Porsche Automobil Holding SE
|33,04
|-2,02%
|Rheinmetall AG
|1 618,50
|1,86%
|SAP SE
|172,96
|-0,21%
|Scout24
|74,75
|0,54%
|Siemens Energy AG
|152,75
|2,38%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|89,26
|-0,93%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|23 785,00
|1,40%
