Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Morgen.

Um 09:27 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent schwächer bei 24 852,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 24 973,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 748,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.05.2026, den Stand von 25 226,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.03.2026, den Stand von 22 636,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 23 743,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,16 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Beiersdorf (+ 1,35 Prozent auf 74,94 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 26,46 EUR), Henkel vz (+ 0,85 Prozent auf 73,24 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,78 Prozent auf 34,67 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,75 Prozent auf 53,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-5,53 Prozent auf 25,13 EUR), Infineon (-3,23 Prozent auf 79,36 EUR), Siemens Energy (-2,97 Prozent auf 158,60 EUR), Deutsche Börse (-1,75 Prozent auf 236,30 EUR) und Merck (-1,67 Prozent auf 144,55 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 045 491 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206,879 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7,51 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at