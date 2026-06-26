Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index im Blick
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26.06.2026 09:30:00
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
Um 09:27 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,48 Prozent schwächer bei 24 852,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 24 973,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 748,00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.05.2026, den Stand von 25 226,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.03.2026, den Stand von 22 636,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, bei 23 743,00 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,16 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern erreicht.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Beiersdorf (+ 1,35 Prozent auf 74,94 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 26,46 EUR), Henkel vz (+ 0,85 Prozent auf 73,24 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,78 Prozent auf 34,67 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,75 Prozent auf 53,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Zalando (-5,53 Prozent auf 25,13 EUR), Infineon (-3,23 Prozent auf 79,36 EUR), Siemens Energy (-2,97 Prozent auf 158,60 EUR), Deutsche Börse (-1,75 Prozent auf 236,30 EUR) und Merck (-1,67 Prozent auf 144,55 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 045 491 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206,879 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 7,51 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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