Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Nachmittag im Minus

Mit dem LUS-DAX geht es am ersten Tag der Woche abwärts.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,45 Prozent tiefer bei 24 326,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 370,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 206,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 802,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 925,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 528,00 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 0,977 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell BASF (+ 4,10 Prozent auf 53,77 EUR), Brenntag SE (+ 2,30 Prozent auf 62,30 EUR), EON SE (+ 2,09 Prozent auf 18,29 EUR), Deutsche Börse (+ 1,24 Prozent auf 245,70 EUR) und Commerzbank (+ 1,16 Prozent auf 35,88 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen GEA (-4,39 Prozent auf 56,65 EUR), Rheinmetall (-3,86 Prozent auf 1 171,40 EUR), MTU Aero Engines (-3,18 Prozent auf 295,30 EUR), adidas (-2,66 Prozent auf 142,95 EUR) und Hannover Rück (-2,53 Prozent auf 238,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Siemens Energy-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 778 673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,962 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at