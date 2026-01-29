Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit Abgaben

Anleger in Frankfurt treten am Mittag den Rückzug an.

Um 12:23 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,05 Prozent auf 24 597,50 Punkte.

Bei 24 835,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 509,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 361,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wies der LUS-DAX 24 125,00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 21 653,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,128 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 344,00 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 4,67 Prozent auf 149,15 EUR), Siemens (+ 3,67 Prozent auf 260,10 EUR), GEA (+ 2,60 Prozent auf 61,10 EUR), QIAGEN (+ 1,77 Prozent auf 45,51 EUR) und Continental (+ 1,32 Prozent auf 67,44 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil SAP SE (-15,41 Prozent auf 165,92 EUR), Symrise (-2,95 Prozent auf 70,36 EUR), Deutsche Bank (-2,15 Prozent auf 32,16 EUR), Brenntag SE (-1,74 Prozent auf 49,84 EUR) und Commerzbank (-1,68 Prozent auf 34,56 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die SAP SE-Aktie aufweisen. 6 547 866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 222,640 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 6,15 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

