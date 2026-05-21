Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent leichter bei 24 683,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 530,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 895,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 21.04.2026, bei 24 195,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Wert von 25 236,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 21.05.2025, den Wert von 23 915,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,476 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Punkten.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Merck (+ 2,44 Prozent auf 125,75 EUR), Zalando (+ 1,79 Prozent auf 20,48 EUR), BASF (+ 1,60 Prozent auf 51,92 EUR), Symrise (+ 1,51 Prozent auf 76,88 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,78 Prozent auf 38,81 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Commerzbank (-3,77 Prozent auf 35,75 EUR), Airbus SE (-3,15 Prozent auf 167,98 EUR), SAP SE (-2,66 Prozent auf 149,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,96 Prozent auf 476,30 EUR) und Hannover Rück (-1,78 Prozent auf 243,20 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 566 441 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 195,749 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,31 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at