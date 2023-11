Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus

Der LUS-DAX bewegt sich am Freitagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:27 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,20 Prozent auf 15 188,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 15 178,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 227,00 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 059,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 901,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, lag der LUS-DAX bei 13 121,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 8,05 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 869,50 Zähler.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 5,50 Prozent auf 23,99 EUR), Siemens Healthineers (+ 3,71 Prozent auf 49,15 EUR), Siemens Energy (+ 3,71 Prozent auf 9,11 EUR), Porsche Automobil vz (+ 2,25 Prozent auf 44,62 EUR) und Porsche (+ 2,12 Prozent auf 88,52 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Fresenius SE (-1,17 Prozent auf 25,42 EUR), SAP SE (-0,85 Prozent auf 129,02 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,84 Prozent auf 379,70 EUR), Sartorius vz (-0,80 Prozent auf 246,50 EUR) und Hannover Rück (-0,43 Prozent auf 210,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 018 966 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 149,511 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,56 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,97 Prozent.

Redaktion finanzen.at