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Index-Bewegung 06.11.2026 09:28:43

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus

Der LUS-DAX setzt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,63 Prozent auf 25 970,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 869,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26 143,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 360,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26 151,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 761,00 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,72 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 690,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 0,03 Prozent auf 45,29 EUR), Vonovia SE (-0,32 Prozent auf 16,95 EUR), HOCHTIEF (-0,40 Prozent auf 345,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,47 Prozent auf 42,12 EUR) und Commerzbank (-0,62 Prozent auf 38,49 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Daimler Truck (-6,42 Prozent auf 39,22 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Zalando (-3,69 Prozent auf 27,43 EUR), Rheinmetall (-2,84 Prozent auf 817,60 EUR) und BASF (-2,60 Prozent auf 54,63 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 408 158 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 241,943 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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