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06.11.2026 09:28:43
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus
Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,63 Prozent auf 25 970,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 869,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26 143,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 360,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26 151,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 23 761,00 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,72 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 690,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 0,03 Prozent auf 45,29 EUR), Vonovia SE (-0,32 Prozent auf 16,95 EUR), HOCHTIEF (-0,40 Prozent auf 345,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,47 Prozent auf 42,12 EUR) und Commerzbank (-0,62 Prozent auf 38,49 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Daimler Truck (-6,42 Prozent auf 39,22 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Zalando (-3,69 Prozent auf 27,43 EUR), Rheinmetall (-2,84 Prozent auf 817,60 EUR) und BASF (-2,60 Prozent auf 54,63 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 408 158 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 241,943 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Commerzbank
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|Daimler Truck
|40,26
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|Deutsche Telekom AG
|25,92
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|DHL Group (ex Deutsche Post)
|57,56
|-3,29%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|41,96
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|Henkel KGaA Vz.
|82,78
|-0,77%
|HOCHTIEF AG
|363,00
|6,39%
|QIAGEN N.V.
|45,03
|-0,31%
|Rheinmetall AG
|815,60
|-1,68%
|SAP SE
|209,40
|-3,28%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
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|Zalando
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