QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|LUS-DAX-Marktbericht
|
26.08.2026 09:28:49
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus
Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent tiefer bei 26 227,00 Punkten.
Bei 26 219,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 288,00 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 25 068,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 226,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 216,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 576,00 Punkten. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 2,23 Prozent auf 33,94 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,16 Prozent auf 165,70 EUR), QIAGEN (+ 1,77 Prozent auf 37,36 EUR), Commerzbank (+ 1,08 Prozent auf 40,24 EUR) und EON SE (+ 1,05 Prozent auf 17,82 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil SAP SE (-2,47 Prozent auf 180,88 EUR), Scout24 (-1,55 Prozent auf 79,65 EUR), Rheinmetall (-0,72 Prozent auf 1 110,20 EUR), Daimler Truck (-0,64 Prozent auf 46,69 EUR) und Siemens Healthineers (-0,55 Prozent auf 39,48 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 190 545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216,066 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
25.08.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
25.08.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX in Grün (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|40,81
|2,15%
|Daimler Truck
|47,36
|0,77%
|Deutsche Bank AG
|34,83
|4,39%
|E.ON SE
|17,84
|1,31%
|Heidelberg Materials
|170,25
|4,93%
|Henkel KGaA Vz.
|76,24
|0,85%
|QIAGEN N.V.
|37,53
|1,13%
|Rheinmetall AG
|1 145,60
|2,47%
|SAP SE
|178,48
|-2,83%
|Scout24
|80,40
|-0,12%
|Siemens Healthineers AG
|39,61
|-0,30%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|72,50
|-0,90%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26 383,00
|0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.