Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus

Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwoch in die Verlustzone.

Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent tiefer bei 26 227,00 Punkten.

Bei 26 219,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 288,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 25 068,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25 226,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 216,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 576,00 Punkten. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 2,23 Prozent auf 33,94 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,16 Prozent auf 165,70 EUR), QIAGEN (+ 1,77 Prozent auf 37,36 EUR), Commerzbank (+ 1,08 Prozent auf 40,24 EUR) und EON SE (+ 1,05 Prozent auf 17,82 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil SAP SE (-2,47 Prozent auf 180,88 EUR), Scout24 (-1,55 Prozent auf 79,65 EUR), Rheinmetall (-0,72 Prozent auf 1 110,20 EUR), Daimler Truck (-0,64 Prozent auf 46,69 EUR) und Siemens Healthineers (-0,55 Prozent auf 39,48 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 1 190 545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216,066 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at