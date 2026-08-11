Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Kursverlauf
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11.08.2026 12:26:49
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer
Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent schwächer bei 26 308,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 246,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 385,00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 25 116,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Wert von 24 283,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24 070,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 442,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,93 Prozent auf 28,36 EUR), SAP SE (+ 0,88 Prozent auf 180,88 EUR), Beiersdorf (+ 0,78 Prozent auf 80,02 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,59 Prozent auf 42,56 EUR) und Siemens Energy (+ 0,58 Prozent auf 155,50 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen adidas (-2,18 Prozent auf 163,70 EUR), Daimler Truck (-1,46 Prozent auf 46,47 EUR), QIAGEN (-1,35 Prozent auf 37,93 EUR), Airbus SE (-1,33 Prozent auf 211,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,90 Prozent auf 46,66 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 626 153 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 213,282 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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12:26
|Optimismus in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen (finanzen.at)
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12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
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09:29
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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09:29
|Optimismus in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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09:29
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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07:07
|VW, Mercedes, BMW und weitere Autohersteller verdienen im Schnitt deutlich weniger je Auto (Spiegel Online)
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10.08.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|162,85
|-2,02%
|Airbus SE
|213,20
|-0,26%
|Beiersdorf AG
|79,96
|0,99%
|Daimler Truck
|46,27
|-1,85%
|Deutsche Telekom AG
|28,52
|1,17%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|42,39
|0,88%
|Henkel KGaA Vz.
|78,64
|-0,10%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,77
|-0,20%
|QIAGEN N.V.
|37,64
|-0,70%
|SAP SE
|181,00
|0,66%
|Siemens AG
|278,20
|0,45%
|Siemens Energy AG
|158,06
|1,82%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75,12
|0,05%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|26 410,00
|0,27%
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