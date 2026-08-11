Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 11.08.2026 12:26:49

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Der LUS-DAX gönnt sich am Dienstag eine Verschnaufpause.

Um 12:24 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent schwächer bei 26 308,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 246,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 385,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Stand von 25 116,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 11.05.2026, einen Wert von 24 283,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24 070,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,09 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 442,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,93 Prozent auf 28,36 EUR), SAP SE (+ 0,88 Prozent auf 180,88 EUR), Beiersdorf (+ 0,78 Prozent auf 80,02 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,59 Prozent auf 42,56 EUR) und Siemens Energy (+ 0,58 Prozent auf 155,50 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen adidas (-2,18 Prozent auf 163,70 EUR), Daimler Truck (-1,46 Prozent auf 46,47 EUR), QIAGEN (-1,35 Prozent auf 37,93 EUR), Airbus SE (-1,33 Prozent auf 211,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,90 Prozent auf 46,66 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 626 153 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 213,282 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Analysen
07.08.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 162,85 -2,02% adidas
Airbus SE 213,20 -0,26% Airbus SE
Beiersdorf AG 79,96 0,99% Beiersdorf AG
Daimler Truck 46,27 -1,85% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 28,52 1,17% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 42,39 0,88% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 78,64 -0,10% Henkel KGaA Vz.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 46,77 -0,20% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
QIAGEN N.V. 37,64 -0,70% QIAGEN N.V.
SAP SE 181,00 0,66% SAP SE
Siemens AG 278,20 0,45% Siemens AG
Siemens Energy AG 158,06 1,82% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,12 0,05% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 26 410,00 0,27%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen