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Index im Fokus 24.06.2026 17:58:55

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Der LUS-DAX zeigte sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,76 Prozent tiefer bei 24 733,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 939,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 589,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, mit 24 778,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, stand der LUS-DAX bei 22 871,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 697,00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,680 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 5,95 Prozent auf 357,90 EUR), QIAGEN (+ 4,28 Prozent auf 34,01 EUR), Beiersdorf (+ 3,79 Prozent auf 73,96 EUR), Merck (+ 3,78 Prozent auf 140,10 EUR) und Zalando (+ 3,41 Prozent auf 26,37 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-18,65 Prozent auf 949,00 EUR), Deutsche Bank (-2,58 Prozent auf 30,16 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,44 Prozent auf 76,02 EUR), RWE (-2,01 Prozent auf 54,52 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,85 Prozent auf 44,41 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 940 878 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212,672 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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