Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Zum Handelsende notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent tiefer bei 25 256,00 Punkten.

Bei 25 246,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 459,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 226,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 24 286,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 20 295,00 Punkten auf.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 7,00 Prozent auf 41,67 EUR), Brenntag SE (+ 2,89 Prozent auf 51,94 EUR), BASF (+ 2,78 Prozent auf 45,82 EUR), BMW (+ 2,71 Prozent auf 90,86 EUR) und RWE (+ 2,30 Prozent auf 49,36 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,02 Prozent auf 36,97 EUR), SAP SE (-3,44 Prozent auf 206,10 EUR), Zalando (-3,30 Prozent auf 25,51 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 126,15 EUR) und Infineon (-2,67 Prozent auf 41,40 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 812 401 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 242,633 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,16 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at