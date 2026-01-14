Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 14.01.2026 17:58:39

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Der LUS-DAX erlitt am dritten Tag der Woche Verluste.

Zum Handelsende notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent tiefer bei 25 256,00 Punkten.

Bei 25 246,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 459,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 226,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 24 286,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 20 295,00 Punkten auf.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 7,00 Prozent auf 41,67 EUR), Brenntag SE (+ 2,89 Prozent auf 51,94 EUR), BASF (+ 2,78 Prozent auf 45,82 EUR), BMW (+ 2,71 Prozent auf 90,86 EUR) und RWE (+ 2,30 Prozent auf 49,36 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,02 Prozent auf 36,97 EUR), SAP SE (-3,44 Prozent auf 206,10 EUR), Zalando (-3,30 Prozent auf 25,51 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 126,15 EUR) und Infineon (-2,67 Prozent auf 41,40 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 812 401 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 242,633 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,16 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zalando

mehr Nachrichten