13.01.2026 09:28:59
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,11 Prozent tiefer bei 25 404,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 468,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 391,50 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 24 226,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 13.10.2025, einen Wert von 24 427,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 20 214,00 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 6,78 Prozent auf 75,64 EUR), Zalando (+ 4,88 Prozent auf 26,41 EUR), Infineon (+ 0,58 Prozent auf 41,91 EUR), Rheinmetall (+ 0,53 Prozent auf 1 900,00 EUR) und Airbus SE (+ 0,49 Prozent auf 217,30 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-1,79 Prozent auf 229,90 EUR), Continental (-1,33 Prozent auf 68,20 EUR), BMW (-1,02 Prozent auf 89,56 EUR), Daimler Truck (-0,97 Prozent auf 39,69 EUR) und Bayer (-0,81 Prozent auf 39,39 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 363 979 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 241,779 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Analysen zu SAP SE
|12.01.26
|SAP Buy
|UBS AG
|07.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|SAP Buy
|UBS AG
|04.12.25
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|217,00
|0,30%
|Bayer
|39,33
|-1,13%
|BMW AG
|89,52
|-1,15%
|Continental AG
|68,26
|-1,50%
|Daimler Truck
|39,77
|-0,75%
|Deutsche Bank AG
|33,89
|0,46%
|E.ON SE
|16,73
|-0,77%
|Heidelberg Materials
|227,90
|-2,57%
|Infineon AG
|42,10
|0,71%
|Porsche Automobil Holding SE
|37,92
|-0,71%
|Rheinmetall AG
|1 895,00
|-0,58%
|SAP SE
|215,00
|0,84%
|Symrise AG
|75,66
|4,16%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|102,40
|-0,05%
|Zalando
|26,59
|5,43%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 409,50
|-0,08%