LUS-DAX-Marktbericht 13.01.2026 09:28:59

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Der LUS-DAX gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,11 Prozent tiefer bei 25 404,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 468,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 391,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 24 226,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 13.10.2025, einen Wert von 24 427,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 20 214,00 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 6,78 Prozent auf 75,64 EUR), Zalando (+ 4,88 Prozent auf 26,41 EUR), Infineon (+ 0,58 Prozent auf 41,91 EUR), Rheinmetall (+ 0,53 Prozent auf 1 900,00 EUR) und Airbus SE (+ 0,49 Prozent auf 217,30 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-1,79 Prozent auf 229,90 EUR), Continental (-1,33 Prozent auf 68,20 EUR), BMW (-1,02 Prozent auf 89,56 EUR), Daimler Truck (-0,97 Prozent auf 39,69 EUR) und Bayer (-0,81 Prozent auf 39,39 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 363 979 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 241,779 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

12.01.26 SAP Buy UBS AG
07.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
12.12.25 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 SAP Buy UBS AG
04.12.25 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
