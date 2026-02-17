Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer

Der LUS-DAX fällt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent leichter bei 24 794,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24 699,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 799,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 311,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, stand der LUS-DAX bei 23 457,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, wurde der LUS-DAX mit 22 855,00 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,930 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 214,00 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Scout24 (+ 1,70 Prozent auf 68,85 EUR), Hannover Rück (+ 1,46 Prozent auf 249,40 EUR), Vonovia SE (+ 1,29 Prozent auf 26,76 EUR), Fresenius SE (+ 1,21 Prozent auf 51,74 EUR) und Symrise (+ 1,17 Prozent auf 76,02 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil QIAGEN (-4,25 Prozent auf 41,08 EUR), Siemens Energy (-1,65 Prozent auf 160,70 EUR), Infineon (-1,21 Prozent auf 42,69 EUR), Rheinmetall (-1,14 Prozent auf 1 601,50 EUR) und Heidelberg Materials (-0,75 Prozent auf 190,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 307 251 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 195,885 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,32 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

