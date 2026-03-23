MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|XETRA-Handel im Fokus
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23.03.2026 09:28:59
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Start ab
Um 09:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent tiefer bei 21 946,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 22 035,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 21 869,00 Punkten erreichte.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 23.02.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 990,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 323,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 914,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 10,67 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 869,00 Punkten.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Brenntag SE (-0,35 Prozent auf 48,31 EUR), Deutsche Börse (-0,41 Prozent auf 242,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,87) Prozent auf 50,42 EUR), SAP SE (-1,01 Prozent auf 152,26 EUR) und Porsche Automobil (-1,05 Prozent auf 31,12 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Vonovia SE (-3,54 Prozent auf 20,68 EUR), Siemens Energy (-3,41 Prozent auf 135,95 EUR), Rheinmetall (-2,96 Prozent auf 1 458,50 EUR), Infineon (-2,62 Prozent auf 36,66 EUR) und MTU Aero Engines (-2,54 Prozent auf 298,70 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 820 819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 179,593 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,92 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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